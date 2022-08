Pourquoi la glace donne-t-elle soif ?

Une balade l'été, le soleil qui tape et la chaleur intense... Le moment parfait pour une glace. On se dit que cela va nous faire un bien fou sous ces fortes chaleurs. Surtout que la glace, c'est de l'affectif, du pur sucre...

C'est justement cet afflux de sucre qui va nous donner soif. Notre corps et constitué à 60% d'eau, que l'on retrouve essentiellement dans nos cellules. Lorsque l'on mange un produit bien sucré, comme une glace, du sucre passe dans la circulation sanguine et le taux de sucre dans le sang augmente par un phénomène chimique qu'on appelle "osmose" : les cellules vont perdre de l'eau, un peu comme si le sucre qui passe dans notre sang absorbait au passage l'eau de nos cellules qui envoient un message d'alerte à une partie bien précise de notre cerveau.



L'hypothalamus déclenche alors la sensation de soif pour que nos cellules puissent à nouveau se gorger d'eau. Moins une glace est sucrée, moins elle vous donnera soif et vice versa. Vous pourrez constater que, généralement, les glaciers sont malins et vendent toujours des bouteilles d'eau.

