Noël 2022 : la bûche vanille praliné de Jeffrey Cagnes

Temps de préparation : 1h30



Ingrédients pour 8 personnes :



50 g de praliné



Crème vanille :

40 g de jaune

50 g de sucre semoule

20 g de fécule de maïs

190 g de lait demi écrémé

1 gousse de vanille

5 g de gélatine feuille

10 g de beurre

190 g de crème liquide 30%



Biscuit :

40 g de jaunes d’oeufs

100 g d’oeufs

70 g de sucre glace

60 g de blancs d’oeufs

20 g de sucre semoule

60 g de farine



Pour la chantilly :

500 g de crème 35%

50 g de mascarpone

30 g de sucre glace

Les graines d'une

1 gousse de vanille



Sirop :

150 gr de sucre semoule

60 gr d’eau

Vanille en poudre





Pour la crème, réhydratez la gélatine dans un peu d’eau froide. Dans une casserole, chauffez le lait avec la moitié du sucre, la gousse de vanille fendues et grattées. Mélangez les oeufs avec l’autre moitié du sucre dans un saladier.

Versez 2/3 du liquide chaud puis reverser le tout dans la casserole. A ébullition, poursuivre la cuisson 2 minutes environ en fouettant pour éviter que la crème accroche. Hors du feu ajoutez la gélatine hydratée et le beurre coupé en petits morceaux.

Transvasez dans un récipient puis filmez au contact jusqu’à refroidissement complet. Vous pouvez réaliser cette préparation la veille.

Le jour j, montez le poids de crème en chantilly, pendant ce temps, détendez la crème pâtissière froide en la fouettant vivement, puis mélangez les deux crèmes. Vous obtenez une crème diplomate. Réservez.



Pour le biscuit, préchauffez le four à 180°C. Dans le bol du robot muni du fouet (ou au batteur électrique), fouettez les jaunes d’œufs, les œufs et le sucre glace afin d’incorporer un maximum d’air.

Le mélange doit être homogène et mousseux. Réservez.

Montez les blancs d’œufs et le sucre semoule de la même façon jusqu’à l’obtention de blancs bien fermes. Incorporer les blancs délicatement au mélange précédent. Versez ensuite la farine

en pluie et mélanger de nouveau, toujours délicatement.

Etalez la préparation sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Enfournez pour 7 min. Le biscuit doit être légèrement coloré sur le dessus. Réservez sous un linge humide.

Montage :

Vous pouvez passer au montage dès que le biscuit est tiède.

Retirez le linge humide, mettez à la place une nouvelle feuille de papier sulfurisé, puis retournez votre biscuit sur le plan de travail.

Retirez délicatement la feuille la première feuille (Celle qui était en dessous au début de la cuisson).

C’est le moment de pré rouler votre biscuit, à la main, sans rien à l’intérieur. Lui donner tout de suite sa forme finale va permettre d’éviter de le déchirer par la suite.



Préparez le sirop en chauffant le sucre, l’eau et la poudre de vanille. Dès que ça bout, fouettez pour dissoudre le sucre, puis réservez à température ambiante.



Remettez votre biscuit à plat, imbibez-le au pinceau d’un peu de sirop vanille, pas besoin d’en mettre trop.

Etalez la crème diplomate sur toute la surface à l’aide d’une spatule coudée. Tous les 2 cm, pocher un trait de praliné que vous avez mis dans une poche sans douille.

Roulez définitivement la bûche et réservez là au frais.



Pour la chantilly, verser tous les ingrédients dans le bol du robot muni du fouet puis monter votre chantilly. Mettez là dans une douille Saint-Honoré et décorez la bûche. Vous pouvez rajouter des points de praliné et des éclats de noisettes.



