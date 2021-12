Que l'on soit de fins cordons bleus, des apprentis ou des allergiques aux fourneaux, on est tous et toutes passé un jour par Internet pour rechercher une recette. Que ce soit pour un dessert, un plat en famille, une astuce de chef (comme celle de Cyril Lignac sur RTL) , Internet est là pour vous aider.

Alors que 2021 touche bientôt à sa fin, c'est le moment du bilan. Enfin ici il ne s'agit pas de se demander si cette année nous a été bonne ou pensez à de futures recettes, mais de regarder quels sont les plats qui ont été les plus recherchés sur Google. C'est l'agence Ulysse Communication qui a pu établir le top 10 de ces recettes les plus populaires sur "les Internet".

En première position : "La Galette des rois Cyril Lignac", évidemment à concocter pour l'Épiphanie en janvier. Ce qui est essentiel, c'est de bien préparer sa crème. "C'est là que se joue toute la galette", confie le chef sur RTL. En deuxième position, c'est l'Ail des Ours qui est le plus recherché sur Google. Cette plante est souvent utilisée en cuisine et a été l'une des stars de la saison Top Chef 2021 chez les candidats pour rehausser leurs plats. Vient ensuite la recette du mochi, ce dessert à base de riz gluant souvent consommé pendant les fêtes de fin d'année.

Le top 10 des recettes de 2021

1. La galette des rois Cyril Lignac

2. L'Ail des Ours

3. Le mochi

4. Le bœuf bourguignon

5. La tarte tatin

6. La pâte à crêpes facile

7. Les moules marinières

8. Le hachis parmentier

9. Les cookies moelleux

10. Le gâteau au yaourt moelleux