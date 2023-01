Fêtes de fin d'année : comment dresser une belle table pour le réveillon ?

C'est une des angoisses qui touchent bon nombre de Français au moment des fêtes de fin d'année : comment épater vos invités avec votre table ? Pour répondre à cette question, Péri Cochin, ancienne chroniqueuse dans les Grosses Têtes sur RTL, a lancé un concours - intitulé Waww la Table - de la plus belle table sur Instagram.



Ce concours est né après le confinement de mars 2020 et dont le jury est composé de "Thierry Marx, Stéphane Bern et India Mahdavi" qui toutes les semaines fait remonter à Péri Chochin leur table préférée. Le vainqueur se voit récompensé par des "cadeaux".

Face au succès de l'opération, le concours - qui se déroule désormais sur Internet - "est devenu une source d'inspiration pour les personnes qui ont envie de trouver des bonnes idées.

En cette période de fêtes et de grands repas en famille ou entre amis, Péri Cochin détaille l'importance de présenter une "belle table". "Tous les grands chefs disent tous la même chose. Pour savourer un bon repas, il faut d'abord que l'œil se fasse plaisir", explique-t-elle.

L'importance de la lumière et de l'éclairage

Pour cela, "on met essentiellement des bougies", assure Péri Cochin. "Pour moi, une table de réveillon, ce n'est que des bougies quasiment", car ce "n'est pas très important si l'assiette n'est pas exceptionnelle, si les couverts sont en argent. Le plus important, c'est la lumière et l'éclairage".

Pour faire face à l'absence de chandeliers, Péri Cochin recommande d'utiliser "quatre ou cinq chauffe-plats par personne". Une astuce qui va donner "un très joli teint aux dames et aux hommes".

Estimant que les codes traditionnels sont "dépassés", elle préconise pour être dans les tendances de cette fin d'année 2022 "de mélanger l'ancien et le contemporain".

