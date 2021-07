Euro 2021 - Italie-Angleterre : que déguster comme spécialités devant le match ?

Elle est attendue par de nombreux Français qui vont en profiter pour se rassembler devant la télévision : la finale de l'Euro 2021. L'Angleterre affrontera l'Italie ce dimanche 11 juillet à 21h au stade de Wembley, à Londres. À cette occasion, nous vous proposons de déguster des spécialités des deux pays finalistes pendant le match.

Pour l'apéro, il est un incontournable en Italie : le Spritz. Ce cocktail à base de vin au goût amer et orangé est l'une des boissons les plus populaires du nord du pays. Ensuite, pour le plat, c'est un plat typique qui accompagne les soirées foot et qui aura toute sa place ce soir : la pizza ! Si vous comptez la faire vous-même, découvrez les astuces de Cyril Lignac pour une pizza généreuse avec des ingrédients qui ne rendent pas trop d'eau à la cuisson ici. Quant au dessert, quoi de mieux qu'un tiramisu, dessert emblématique de l'Italie qui signifie "remonte-moi le moral". Là encore, Cyril Lignac a dévoilé sa recette pour qu'il soit onctueux et réconfortant à souhait.

Côté Angleterre, le menu est radicalement différent mais tout aussi appétissant. Avant tout, la vraie boisson populaire au quotidien, c’est bien évidemment la bière. La plus consommée outre-Manche est la Lager, mais vous êtes libres de prendre celle de votre choix. Quand on parle de gastronomie anglaise, on pense de suite au fish and chips. Il s'agit de poisson pané et de frites, dont le chef Cyril Lignac a partagé sa recette pour qu'il soit croustillant et tendre. Enfin pour le dessert, vous pouvez opter pour un traditionnel crumble, simple, rapide et économique, dont voici une version aux abricots.