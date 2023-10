ALIMENTATION - Plus de clarté exigée sur la provenance du miel vendu en Europe

ALIMENTATION - Plus de clarté exigée sur la provenance du miel vendu en Europe

40% du miel vendu en Europe est importé. Des eurodéputés ont demandé à la Commission européenne d'obliger les vendeurs à indiquer très clairement la provenance du miel vendu et d'être transparent sur le pourcentage par pays dans un pot.

Bien souvent, notre pot de miel se révèle être un mélange. Ce miel peut provenir de différents endroits en Europe. La France importe 70% de sa production, principalement d'Espagne, d'Ukraine, d'Argentine d'Allemagne ou de Chine. Sur l'étiquette, il est indiqué "mélange de miel originaire de l'Union européenne et de miel non originaire de l'Union européenne." Il faudrait donc que chaque pot énumère tous les pays d'origine avec le pourcentage.

Par exemple, avec inscrit "Chine à 80% et France à 20%", le prix plus compétitif à la caisse serait plus compréhensible. La Commission européenne prônait jusqu'à présent un étiquetage par continent, mais les députés européens lui mettent la pression pour davantage de transparence. Une avancée pourrait être faite avant la fin de l'année.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info