Rennes : l'incroyable expédition d'un Breton pour le pôle Nord

publié le 24/04/2021 à 11:18

Vincent Grison s'est fixé un pari complètement fou pour la bonne cause : à 10h ce samedi 24 avril, il part de Rennes pour rejoindre le pôle Nord. Une mission à but pédagogique, pour alerter aussi sur le réchauffement climatique. "L'idée était d'associer l'aventure maritime à un programme éducatif afin de faire parler de l'Arctique de manière ludique et attractive", dit-il ce samedi sur RTL.

"L'Arctique est une zone qui est touchée 3 à 4 fois plus durement par le réchauffement climatique et son impact est clairement visible. Aller là-bas, ce sera montrer ce qui s'y passe", poursuit-il. À 34 ans, le déclic pour ce navigateur, "je crois que ça a été l'urgence face au climat, la détresse de notre planète. N'étant pas chercheur, scientifique ou politique, je me suis dit qu'une expédition comme celle-ci pouvait servir à quelque chose".

Vincent Grison partira de Rennes à vélo jusqu'à Saint-Malo, où il montera à bord d'une embarcation pas comme les autres : le "Breizh Glace". "C'est une petite embarcation, capable d'aller à la fois sur l'eau mais aussi sur la glace", nous dit-il. À l'intérieur, "c'est assez sommaire, on a vraiment l'impression de se trouver dans une tente".

La mission est pédagogique puisqu'il va être en liaison avec une trentaine de classes de Rennes. "On va pouvoir faire des visioconférences lors de cette expédition", explique Vincent Grison, surnommé le Thomas Pesquet de Bretagne. "C'est extraordinaire mais je n'ai pas cette prétention", s'amuse-t-il.

L'incroyable expédition de Vincent Grison est à suivre sur sa page Facebook : Expédition Rennes - Pôle Nord.