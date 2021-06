Crédit : PATRICK PLEUL / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance via AFP

publié le 09/06/2021 à 13:33

Les faits se sont déroulés ce lundi 7 juin, à Lys-Haut-Layon en Maine-et-Loire. Un passant a filmé un étonnant phénomène météorologique : sorte de tourbillon de poussière, aussi appelé "dust devil".

Comme le rapporte Ouest-France, ce phénomène est semblable à une mini-tornade. Ledit passant, prénommé Grégory, a confié son étonnement à nos confrères : "J’ai cru voir des milliers d’oiseaux tournoyer au-dessus d’un champ. Je me suis arrêté et en regardant bien, je me suis rendu compte que c’était comme une mini-tornade qui faisait tournoyer du foin​."

Celui qui se trouvait alors à bord de sa voiture en est aussitôt descendu, pour immortaliser la scène. "J’ai senti le vent s’accélérer. C’était étrange, car il n’y avait pas du tout de vent. Ça se déplaçait et c’est même passé sur moi, mais ça n’était pas très violent​", précise-t-il auprès du quotidien local. Le jour précédent, il assure avoir observé un même semblable, mais cette fois-ci au sein de sa commune, à La Tourlandry.

Un tourbillon de poussière, appelé « dust devil » en anglais, ressemblant à une mini-tornade, a été observé lundi 7 juin en fin de journée dans un champ à Lys-Haut-Layon en Maine-et-Loire. Un passant a filmé la scène.#Météo #Angers #insolite https://t.co/jk6CxYh6CI — Courrier de l'Ouest (@courrierouest) June 8, 2021

Ce phénomène apparaît par beau temps

Lionel Salvayre, un expert de Météo France, s'est exprimé sur la question, toujours auprès de Ouest-France. "Ce phénomène de type 'dust devil' est un phénomène impressionnant, car il charrie beaucoup de poussières, mais la plupart du temps, il ne présente aucun danger, assure-t-il. Il apparaît par beau temps dans une atmosphère stable ou peu instable. Lorsque le soleil surchauffe localement une surface, il peut y avoir une ascendance rapide et une mise en rotation de l’air​."