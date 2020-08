publié le 18/08/2020 à 19:17

La calotte glaciaire du Groenland risque bel et bien de disparaître. C'est même désormais une quasi certitude pour des experts issus des universités de Colombus (Ohio), d’Irvine (Californie) d’Utrecht et de Delft (Pays-Bas), qui viennent de publier une étude dans la revue "Nature", jeudi 13 août 2020. La calotte glaciaire n'arrive plus à se régénérer, et même une inversion du changement climatique n'y changerait rien.

Depuis le début des années 2000, la calotte glaciaire fond de plus en plus, et les chutes de neige ne sont pas suffisantes pour la reconstituer. "Le Groenland a effectivement un point de retour situé entre +1,5 et +2,5 degrés par rapport à l’ère préindustrielle, et on est déjà à +1 degré", explique Gaël Durand glaciologue à l'institut des géosciences de l'environnement à Grenoble.

Si on perd le Groenland, je préférerais que ça soit dans 500 ans Gaël Durand, glaciologue à l'institut des géosciences de l'environnement à Grenoble Partager la citation





Si cette calotte glaciaire doit fondre, il faut donc que ce soit le plus lentement possible. Il faut aussi continuer à lutter contre le réchauffement climatique, rappelle le chercheur : "Il ne faut pas se dire que c'est raté. On sait que plus on réchauffera, plus la fonte du Groenland sera rapide. Si on le perd, je préférerais que ça soit dans 500 ans".

Conjuguée avec la fonte des glaciers et des glaces de l'Antarctique, la disparition de la calotte du Groenland pourrait provoquer une hausse d'un mètre du niveau de la mer d'ici la fin du siècle, avec à la clé des déplacements de population.