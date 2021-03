publié le 22/03/2021 à 19:20

Un pur scandale, mais qui, pour une fois, fait un peu de bruit. En Ariège, à quelques kilomètres de la frontière espagnole, des petits propriétaires de parcelles de forêt ont découvert leurs arbres entièrement tronçonnés, il y a quelques jours. Des épicéas de 30 mètres de haut, des chênes centenaires, mais aussi des ruisseaux détournés, des traces de pneus et des bidons d’essence partout. Un massacre.

Les premiers éléments de l’enquête montrent qu’il s’agirait d’une entreprise espagnole mandatée pour gérer une parcelle et qui aurait fait son marché tout autour avec des bûcherons venus des pays de l’Est.

Visiblement, les vols de bois, en Ariège ou encore dans l’Aude, sont de plus en plus importants. Notamment parce que le marché du bois est en tension, et qu'il est très facile de se servir. En l’occurrence, un couple a entendu les bruits des tronçonneuses et a tenté de stopper les bûcherons. Prétextant ne pas parler français, ces derniers ont continué avant de revenir la nuit pour récupérer les plus belles pièces de bois.

Des vols de plus en plus courants

Ce phénomène touche désormais toutes les campagnes. Dans le Périgord, on observe des razzias sur les champignons, avec le même processus : des ramasseurs des pays de l’Est et des commanditaires en Espagne. Ce ne sont plus seulement quelques rapines, mais des ramassages à échelle industrielle.

Biens communs, biens privés non surveillés, il n’y a plus la moindre retenue. Interrogez les paysans : certains se font voler des récoltes entières, d'autres du carburant ou du matériel agricole, qui part immédiatement à l’étranger. Une insécurité du quotidien, qui pourrit la vie des gens.

Des plaintes ont été déposées, l'entreprise devra donc payer, mais comment évalue-t-on le prix d’un chêne centenaire ? Comment évalue-t-on le préjudice d’un chemin défoncé et d’un paysage ravagé ? Voici le débat actuel sur la protection de l’environnement. Faut-il inscrire dans la Constitution un "crime d’écocide", alors que les atteintes à l’environnement sont déjà punies et que nous avons une charte de l’environnement à valeur constitutionnelle, ou se donner les moyens de poursuivre des gens qui jouent sur la libre circulation dans l’espace Schengen pour piller en toute impunité ?

Un petit espoir tout de même : la dimension d’atteinte à l’environnement émeut visiblement beaucoup plus que le pillage subi par les ruraux. Ainsi, ce massacre sera peut-être celui de trop, et l’État se souviendra qu’il doit assurer la protection des biens et des personnes, incluant l’environnement.