Colorado : naissance d'une portée de loups gris, une première depuis 80 ans

publié le 11/06/2021 à 03:03

C'est une première en 80 ans : le Colorado a annoncé cette semaine la naissance d'une portée de loups gris. Il s'agit d'une étape majeure pour les efforts de réintroduction de l'espèce dans cet État de l'Ouest américain.

Début juin, un biologiste du Colorado et un employé en charge de la gestion des ressources ont tous deux rapporté avoir observé à distance deux loups déjà identifiés, John et Jane, avec trois petits. Les portées des loups gris comportent généralement quatre à six louveteaux, ce qui signifie qu'il est possible que d'autres loups tout juste nés n'ont peut-être pas encore été vus.

"Le Colorado abrite aujourd'hui notre première portée de loups depuis les années 1940", a déclaré dans un communiqué publié mercredi, le gouverneur du Colorado Jared Polis. Ce dernier a qualifié cette étape d'"historique". L'an passé, les habitants de cet État américain ont voté en faveur d'une loi visant à la réintroduction de ces prédateurs d'ici 2023.

Plus que 6.000 loups gris aux États-Unis

"Nous continuons à surveiller de façon active la tanière, tout en faisant preuve d'une extrême prudence afin de ne pas mettre malencontreusement en péril la survie de ces petits", a pour sa part indiqué la biologiste Libbie Miller. "Ne pas les perturber reste notre préoccupation principale", a-t-elle souligné. Avant que les colons européens ne mènent des campagnes d'extermination durant le XXème siècle, ce n'était pas moins de 250.000 loups qui habitaient le pays.

Aujourd'hui, environ 6.000 loups gris sont dispersés dans 48 États du pays. Il n'en restait plus qu'un millier lorsque les États-Unis les ont décrétés comme espèce protégée à la fin des années 1970. Toutefois, malgré cette nouvelle porteuse d'espoir, les groupes de défense de l'environnement restent très inquiets quant à l'avenir de cette espèce. En effet, l'année dernière Donald Trump lui a retiré certaines protections fédérales exposant ainsi les loups gris à la chasse.

En mars, des chasseurs du Wisconsin ont tué 216 loups en trois jours, soit deux fois plus que ce qui est autorisé. Cela représentait quasiment 20% de la population présente dans cet État.