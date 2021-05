publié le 17/02/2021 à 07:10

Il connaît la Terre et son monde vivant mieux que personne. Bruno David, président du Muséum national d'Histoire naturelle, publie À l'aube de la sixième extinction chez Grasset, un plaidoyer pour le vivant sous toutes ses formes et un guide pratique, à hauteur d'homme, pour éviter le naufrage, posant ainsi les jalons d'une éthique pour la planète, sans moralisme ni culpabilisation.

"Avec la pandémie (du Covid-19), on prend conscience que la santé des environnements est également importante, que la manière dont on se comporte avec la faune sauvage a de l'importance, explique Bruno David dans L'Interview inattendue. C'est le concept de One Health (mouvement créé au début des années 20001 qui promeut une approche unifiée de la santé publique) : une "seule santé", une seule santé pour la planète. Santé humaine, santé animale, santé environnementale sont étroitement imbriquées."

"Pourquoi les humains n'ont pas conscience qu'ils peuvent être touchés par une extinction de masse ? Selon le naturaliste, c'est parce que "l'espèce humaine est fondamentalement optimiste". "On refuse de voir les problèmes qui se dressent devant nous, ajoute Bruno David. Il faut que l'on change nos comportements. La biodiversité est très résiliante, il y a de l'espoir."

"On fait des choses extraordinaires mais on n'est pas capables de gérer la vie, poursuit le président du Muséum national d'Histoire naturelle. Parce que la vie va changer sans arrêt. On le voit avec le virus. C'est un tout petit virus, et il nous fabrique des variants anglais, brésilien, sud-africain. Cette chose insignifiante, on n'est pas capable de la maîtriser à l'échelle mondiale."

Et d'ajouter : "Cela devrait quand même nous faire réfléchir sur notre arrogance et sur notre propension à croire qu’on va pouvoir tout faire, tout gérer. Que notre technologie va nous protéger, qu’on est les maîtres du monde. Faut pas se prendre pour des démiurges. Soyons un peu plus modestes et plus respectueux de la vie qui nous entoure".



