Environnement : et si on déguisait les vaches en zèbres pour réduire les pesticides ?

publié le 25/08/2020 à 21:10

Déguiser les vaches en zèbres représenterait une alternative inédite aux pesticides. En effet, si les zèbres sont rayés, c’est pour éloigner les insectes. Les rayures noires et blanches créent une illusion d’optique qui perturbe les mouches tsé-tsé. Or, la mouche est un fléau aussi pour les éleveurs de vaches. Ceux-ci sont obligés de pulvériser des pesticides régulièrement pour protéger leurs troupeaux.

Des chercheurs japonais ont donc eu l’idée de peindre sur des vaches marron des rayures noires et blanches. Le nombre de mouches a alors chuté de moitié. Les vaches étaient plus détendues et plus productives. C’est donc une alternative aux pesticides, à condition d’avoir un peu de temps. Il faut en effet au moins 5 minutes pour peindre une vache.

En France, certains éleveurs testent des techniques plus naturelles, la culture de géranium près des étables, l’élevage de mini-guêpes qui dévorent les larves de mouches ou la décoction d’ail ou de clous de girofle pulvérisée sur les poils.