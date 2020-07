publié le 08/07/2020 à 23:48

Le veau s'en est sorti sain et sauf. Le matin du samedi 4 juillet, Romain Monteil, éleveur et propriétaire d'un troupeau de 29 vaches, taureaux et veaux de race Aubrac, se rend sur son champ pour compter ses bêtes et se rend compte que l'une d'entre elles a disparu.

Il s'agit de Rital, un jeune veau de cinq mois et demi. "Depuis, on le cherchait partout", raconte l'éleveur au Progrès. Propriétaire d'un terrain d'une dizaine d'hectares, l'éleveur s'est imaginé plusieurs scénarios : "On a même envisagé qu’un glissement de terrain avait pu lui permettre de passer sous le fil électrique et qu’il s’était noyé".

Ce n'est que ce mercredi 8 juillet, dans la matinée, qu'il a retrouvé le veau. Apercevant son troupeau réuni autour d'un trou, il décide d'y jeter un œil et y voit le jeune bovin. Celui-ci a passé cinq jours au fond d'un ancien puits, d'un mètre carré de large. "Je savais qu'il y avait un trou, mais pas un puits", explique Romain Monteil au Progrès.

Grâce à l'intervention des pompiers de la cellule sauvetage et déblaiement du Puy-en-Velay et d'une vétérinaire du Monastier-sur-Gazeille, le veau a pu être extrait de son trou. Le jeune animal s'en sort avec quelques égratignures et des articulations ankylosées. Son propriétaire a immédiatement rebouché le puits.