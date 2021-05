publié le 24/05/2021 à 08:53

"Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas", disait André Malraux, et ce dernier ne semble pas avoir fait erreur. Alors que de nombreux Français sont convaincus que le cycle religieux touche à sa fin, "c'est le contraire qui se passe", affirme Dominique Reynié au micro de RTL. Selon le politologue, auteur de l'ouvrage Le 21e siècle du christianisme aux éditions du Cerf, "il n'y a jamais eu autant de religieux, de croyants".

"85% de l'humanité interrogée déclare une affiliation religieuse", note Dominique Reynié, qui rappelle que le christianisme est la première religion mondiale, suivi par l'islam. Cet intérêt grandissant pour la religion est en partie lié à des facteurs économiques et sociaux. Ainsi, "on est plus religieux dans un univers où sa sécurité n'est pas assurée ou encore lorsqu'il y a des problèmes économiques", explique-t-il.

La pandémie de coronavirus va d'ailleurs "être un des facteurs qui va réactiver la crainte existentielle" car "elle nous amène à réfléchir sur la fragilité du vivant", poursuit le politologue. "On sent bien qu'il y a une sensibilité nouvelle à ce sujet", qu'il s'agisse des humains, du monde animal ou du monde végétal. Tous ces éléments ont conduit Dominique Reynié à observer à ce "retour du religieux" dans le monde.