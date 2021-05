Fait religieux en entreprises : l'institut Montaigne dévoile son nouveau baromètre

publié le 06/05/2021 à 09:46

L'institut Montaigne a révélé jeudi 6 mai les résultats du huitième baromètre du fait religieux en entreprise. Cette année, deux éléments majeurs se distinguent selon Lionel Honoré, directeur adjoint à l'IAE de Bretagne Occidentale et directeur de l'Observatoire qui étudie cette question. "À peu près deux tiers des entreprises sont concernés avec des réalités très différentes", rapporte-t-il.

"Le principe du fait religieux au travail, la clé d'entrée première, est la liberté religieuse et la neutralité", rappelle Lionel Honoré. Le baromètre dévoile ainsi une nette distinction entre deux réalités. D'abord, une amélioration "dans la très grande majorité des entreprises", où les différents acteurs "savent de plus en plus comment faire et mettent en place des outils" dans un souci d'apaisement. Il subsiste malgré tout une "pression des pratiquants religieux" dans 10 à 15% des entreprises, où l'on trouve des comportements plus rigoristes, plus revendicatifs et qui posent plus de problèmes.



Deux chiffres sont également à retenir selon Lionel Honoré. Si toutes les religions ont été observées, l'islam représente 70% des situations. L'autre pourcentage concerne l'attitude négative vis-à-vis des femmes : dans 12% des situations, l'observatoire a constaté des difficultés dans les rapports entre collègues, ou encore le refus de travailler avec ou pour une femme.