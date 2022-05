Alors que les denrées alimentaires coûtent de plus en plus cher, cette montée des prix va également avoir un impact sur les tarifs des cantines scolaires. "On peut estimer que la moitié des communes" du territoire vont appliquer une augmentation à la rentrée prochaine, indique Philippe Laurent, maire de Sceaux et vice-Président de l'Association des maires de France (AMF). Mais "pas de façon très importante", rassure-t-il mercredi 25 mai au micro de RTL.

Cette hausse trouve son origine chez les fournisseurs des écoles pour les repas du midi. Ces derniers "nous font valoir que la situation n'était pas prévue dans les marchés et sont donc amenés à nous demander de revaloriser le coût", explique Philippe Laurent, qui précise qu'il s'agira d'augmentations "de 5 à 15% selon les entreprises".

Selon le président de l'AMF, "gouverner une ville est aussi faire des choix". Ainsi, "il y a des communes qui feront le choix de ne pas pénaliser davantage les familles car elles ont un budget qui comprend cette dépense, tandis que d'autres collectivités ne pourront pas le faire parce qu'elles n'ont plus de réserve".



