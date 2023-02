Yvelines : pour son éclairage, la ville de Rambouillet mise sur la bioluminescence

Des reflets turquoise illuminent les lunettes de Pascal. Cet habitant de Rambouillet, accompagné d’une vingtaine d’autres curieux, fixent le nouveau système d’éclairage d’un panneau installé sur la place au cœur de la ville.

À l’intérieur, un étrange liquide, brassé par de l’air, émet cette lumière bleu-vert. "Ça fait penser aux lucioles que j’avais dans ma chambre quand j’étais petite, je trouve cette couleur très poétique", s’émerveille Géraldine, habitante de Rambouillet. "Ça nous donne envie d’ouvrir un bouquin à côté et de lire », s’amuse Sandrine.



Le principe de cet éclairage ? La bioluminescence. "Cette lumière est faite à partir de bactéries marines qui vivent chez les poissons ou chez des calamars", précise Sandra Rey, fondatrice de l’entreprise Glowee, à l’origine du projet. "Quand on les agite, on intègre de l’oxygène et ça permet de créer cette réaction de bioluminescence", explique-t-elle.

Du vivant qui apporte de la lumière au vivant Véronique Matillon, maire de Rambouillet

Autrement dit, pour la concevoir, pas besoin d’énergie fossile, priorité à la matière organique, celle qui contient de la luciférine, composé chimique qui réagit au contact de l’air. Ces molécules, reproductibles à l’infini en laboratoire, sont nourries tous les jours, de manière automatisée. L’oxygène, quant à lui, doit être régulièrement renouvelé. Le mobilier urbain joue le rôle d’un aquarium.

Véronique Matillon, maire divers droite de Rambouillet, salue les vertus écologiques de ce dispositif : "C’est du vivant qui apporte de la lumière au vivant. Quand on voit les images de satellites avec la pollution lumineuse, c’est un enjeu sur la préservation de la biodiversité en ne l’agressant pas avec une lumière violente".



De quoi lui donner plein d’idées d’aménagements pour les années à venir : "Je rêverais d’illuminer nos bâtiments historiques, les abribus, tous les systèmes d’affichage. Et si en plus, plus tard les lampadaires pouvaient en bénéficier, ce serait extraordinaire". Difficile pour le moment, puisque la lumière n’est pas assez intense. Sans compter que cela coûte cher. La ville de Rambouillet a déboursé 100.000 euros pour concevoir et acquérir ce prototype.

