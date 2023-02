Haute-Marne : comment Doulaincourt-Saucourt se chauffe au bois pour attirer des habitants

Faire des économies en utilisant les énergies vertes, c'est le pari du maire de Doulaincourt-Saucourt, un village de 800 habitants en Haute-Marne. Lorsqu'il a entamé son mandat en 2008, Frédéric Fabre a cherché à réaliser le maximum d'économies en recourant aux énergies renouvelables, dans le but final de réduire la fiscalité locale pour attirer de nouveaux habitants et redynamiser cette commune rurale située à 30 km de Chaumont.

Le premier chantier a porté sur la consommation d'électricité : l'éclairage public a été amélioré avec l'installation d'ampoules à led et la réduction du temps d'éclairage la nuit.

En 4 ans la consommation annuelle est passée de 190.000 Kw à 9.000. La facture d'électricité annuelle s'élevait à 34.500 euros en 2018, elle était de 19.000 l'année dernière, malgré la hausse de tarif de l'électricité.

La chaufferie au bois de la mairie de Doulaincourt Crédit : Samuel Goldschmidt /RTL

Quatre chaufferies au bois

Mais le maire a voulu aller plus loin en utilisant une énergie facile d'accès : le territoire de la commune compte 2.500 hectares de forêts. Les déchets de coupe qui restent après l'abattage des grands arbres sont désormais broyés par un entrepreneur local.



Les plaquettes ainsi obtenues sont séchées et alimentent les chaufferies qui ont été installées pour les bâtiments publics : l'école primaire a été la première équipée, puis la maison de retraite, et enfin la mairie avec deux logements communaux, la médiathèque et la salle des anciens.

Les installations ont été réalisées par un entrepreneur du village, et la formule a séduit le conseil départemental qui a équipé le collège de Doulaincourt. Il y a désormais quatre chaufferies au bois. Pour la maison de retraite ce sont 60.000 litres de fioul qui sont économisées chaque année ; pour la mairie 10.000 litres, la facture étant passée dans ce cas de 15.000 à 5.000 euros par an.

Chaque chaufferie est équipée d'un silo pour la réserve de plaquettes de bois Crédit : Samuel Goldschmidt / RTL

Des investissements rentabilisés en 4 ans

Grâce à l'utilisation de cette biomasse peu chère et renouvelable les investissements sont rentabilisés en 4 ans seulement. La commune perçoit également des redevances sur une micro-centrale hydro-électrique installée à la place d'un ancien moulin et une centrale photovoltaïque de 5 hectares est en cours d'installation sur une ancienne friche.

Toutes les économies réalisées sont réinvesties pour moitié dans de nouveaux projets et pour l'autre dans la réduction de la fiscalité locale ; la part communale de la taxe foncière a ainsi baissé de 30% en 4 ans. Le but est d'attirer à terme de nouveaux habitants à Doulaincourt. Un lotissement de maisons à énergie positive est en projet dans le village.

La transformation écologique de Doulaincourt a été repérée par la Fédération française des trucs qui marchent.

