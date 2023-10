Voiture électrique : comment les batteries du futur vont révolutionner le marché

Elles ne seront plus en vente à partir de 2035 sur le marché européen. Les voitures thermiques neuves vont céder leur place à leur homologue électrique. Une décision prise par les pays membres de l'Union européenne en mars 2023.

Les véhicules électriques ne font pourtant pas l'unanimité auprès des consommateurs. Ceux-ci critiquent leur prix (élevé) et leur autonomie (faible). Carlos Tavares, PDG du groupe Stellantis, s'est récemment engagé à baisser le prix des voitures électriques sous la barre des 20.000 euros en 2026. En ce qui concerne la batterie, les constructeurs automobiles élaborent un nouveau modèle, plus performant et moins coûteux.

Christophe Le Ligné, chargé de la recherche et développement pour la société Valeo, évoque leur nouveau prototype : "Nous avons développé la première pompe à chaleur qui va permettre de beaucoup moins consommer. Des panneaux radiants vont se trouver dans la portière et dans le siège. Ils vont permettre de chauffer le véhicule en consommant beaucoup moins d'énergie qu'un système de chauffage actuel. Ainsi, l'énergie récupérée sera utilisée non pas à chauffer, mais à faire des kilomètres supplémentaires. Actuellement, sous moins 7 degrés, votre voiture consomme 40 % d'autonomie. Avec notre nouveau système, on va récupérer 70 kilomètres d'autonomie."



Une batterie sans fil

L'invité de Focus dévoile également la création d'une batterie sans fil : "Cela consiste à avoir des bornes induction chez vous. C'est un petit plot qui sera dans votre garage. Vous venez vous garer sur votre place et la voiture se met à charger toute seule", explique Christophe Le Ligné à RTL.

Anne Laliron, chargée du développement pour la traction des véhicules du futur chez Stellantis, révèle au micro de Christophe Bourroux la nouvelle batterie nommée Ibis : "Aujourd'hui, la batterie fonctionne en continu, donc on est obligé de faire des transformations de courant alternatif en courant continu. On va simplifier la transformation, on va la miniaturiser afin d'avoir une batterie plus légère, moins chère grâce à cette technologie. Ainsi, la durée de vie de cette batterie pourra grimper de 20 à 30 %, avec aussi un gain sur l'autonomie".

