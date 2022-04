Virement frauduleux : sa banque refuse de rembourser les 5.000 euros perdus

Chloé fait construire actuellement sa maison. Le 22 décembre 2021, elle se connecte à l’espace en ligne de sa banque. Elle veut vérifier la somme d’argent bloquée sur son compte épargne afin de budgétiser sa cuisine.

Mais, une fois sur la page, Chloé tombe des nues car le montant affiché semble bien moins important que ce qu'elle avait en tête. Chloé découvre que le 25 novembre, 5.693 euros ont été virés à un bénéficiaire inconnu. Informée, sa banque lui demande dans un premier temps de lui laisser un délai pour vérifier si aucune erreur en interne ne se serait produite.

La banque rappelle Chloé deux semaines après pour lui demander d’aller déposer plainte. Chose qu’elle fait. Et, le 22 mars, sa banque lui écrit pour expliquer qu’elle n’a pas pu rapatrier les fonds. Surtout, elle annonce à Chloé qu’elle ne remboursera rien car elle aurait soi-disant fait preuve de négligence…

La banque ne veut pas rembourser Chloé

Chloé a décidé de demander de l'aide à Julien Courbet et son équipe pour parvenir à se faire rembourser. "Le directeur nous avait assuré que la somme volée allait être remboursée mais pourtant non", explique Chloé en direct dans "Ça peut vous arriver"

Sans argent pour payer sa cuisine et sa salle de bains, Chloé a dû ralentir la construction de sa maison. Inévitablement, la livraison sera retardée et elle va devoir payer en même temps plus longtemps son loyer et son crédit. Chloé souhaite que la banque lui restitue ses 5.693 euros sans plus attendre.

La règle d'or

Si vous vous retrouvez un jour dans le cas de Chloé, que faire ? Grâce au podcast de La règle d'or consacré à ce type de problème, Maître Blanche de Granvilliers, avocate dans l'émission de Julien Courbet vous donne quelques conseils pour réagir efficacement.



"C'est à la banque de prouver que vous avez commis une négligence grave qui seule peut vous priver du remboursement immédiat. Elle doit aussi prouver qu'il n'y a eu aucune déficience technique de ses systèmes de sécurité", explique l'avocate.

