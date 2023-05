L'incompréhension domine chez les utilisateurs de Vinted. La célèbre application de revente de vêtements lituanienne, utilisée par un Français sur trois, a fait savoir à ses utilisateurs qu'elle n'acceptait plus les paiements par Paypal. "Nous ne prenons malheureusement plus en charge les paiements via PayPal. Nous t’invitons à utiliser l’un de nos autres modes de paiement pour régler ta commande", indique la plateforme dans une notification envoyée jeudi 25 mai et rapportée par Le Parisien.

Cette décision inquiète de nombreux utilisateurs du site de revente de vêtements d'occasion. Beaucoup de témoignages indignés ont été publiés sur le forum de Vinted et les réseaux sociaux ces dernières heures. Des usagers menacent de stopper leurs achats, d'autres de boycotter la plateforme au profit de sites concurrents comme Le Bon Coin, Etsy ou Vestiaire Collective.

Paypal apparaissait plus sûr pour de nombreux utilisateurs de Vinted

Pour les acheteurs et vendeurs de Vinted, Paypal avait de nombreux avantages comparé aux autres modes de paiements disponibles sur le site. Cette solution de transfert d'argent en ligne offrait plus de flexibilité en laissant la possibilité de régler des articles en trois ou quatre fois. Elle offrait aussi une protection contre les arnaques car il était possible d'y signaler des litiges et de mettre un paiement entre parenthèse jusqu'à la résolution du contentieux, en cas de colis non reçu ou de produit non conforme à la description, par exemple. D'après de nombreux témoignages, Paypal apparaissait ainsi comme une option plus sûre et plus réactive que le service client de Vinted pour régler les problèmes des acheteurs lésés. Même si elle pouvait elle aussi être ciblée par les cybercriminels pour des arnaques.

Sollicité par RTL, Vinted ne donne pas d'explication au retrait de Paypal. "Nous nous efforçons en permanence de comprendre ce qui fonctionne le mieux pour notre communauté dans les différents marchés où nous opérons, explique la plateforme. Cela s'applique également aux moyens de paiement disponibles, et nous pouvons confirmer que Paypal n'est actuellement plus une option en France, mais nos membres français ont accès à une gamme variée d'autres solutions de paiement". Désormais, la liste des moyens de paiement disponibles sur Vinted comprend les cartes de crédit et les cartes bancaires, Apple Pay, le porte-monnaie Vinted et IDEAL, une solution similaire à Paypal seulement disponible aux Pays-Bas.



Inquiétudes renforcées par le récent piratage de Vinted

Face aux inquiétudes suscitées par l'annonce de la suppression des paiements via Paypal, Vinted met en avant son propre système de protection des ventes. "En achetant sur la plateforme Vinted, la "Protection Acheteur" permet l’accès à une plus grande sécurité, grâce au système de paiement sécurisé", indique Vinted. Vinted souligne que "la somme est retenue jusqu'à deux jours après la livraison pour que l'acheteur puisse confirmer que tout est ok avec l'article reçu" et que "les utilisateurs ont aussi la possibilité de contacter les équipes de service client et de bénéficier de la politique de remboursement en cas d'article non livré, endommagé ou non conforme à la description".

Les craintes des utilisateurs se fondent aussi sur le piratage qui avait frappé Vinted fin mars. Des centaines d'utilisateurs de la plateforme avaient vu leurs portemonnaies électroniques siphonnés par des cybercriminels qui s'étaient introduits dans leurs comptes en utilisant des données issues de précédents phishing et une faille de la plateforme qui leur avait permis de modifier les coordonnées des victimes. L'événement avait conduit de nombreux usagers de Vinted à supprimer leur carte de crédit de leur profil et à privilégier les paiements via Paypal pour ne pas conserver le fruit de leurs transactions sur le porte-monnaie interne du site.

