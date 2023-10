VIDÉO - Voiture électrique : Citroën casse les prix avec 23.300 euros pour sa citadine ë-C3

Avec cette nouvelle Citroën le bonheur est dans le prix ! 18.300 euros, bonus écologique déduit, et même une "proposition à 99 euros par mois sans apports", selon le directeur général de la marque Thierry Koskas. Seule la Dacia Spring fait mieux avec 20.800 euros. Mais tout en réduisant les tarifs au maximum, Citroën n'a pas voulu faire du low cost pour autant.

La voiture, longue de 4 mètres, 5 places, sans être luxueuse, offre tout le confort et de nombreuses aides à la conduite. Ainsi, cette ë-C3 sera notamment équipée de phares à LED et de feux automatiques, d'aide au stationnement, régulateur de vitesse et d’une suspension très confortable, véritable ADN de la marque.

Elle a vraiment une bouille attirante, façon SUV. Citroën n'a pas lésiné sur les moyens. En revanche, pour tenir un prix aussi riquiqui, cette citadine sera proposée avec moins d'options : pas de toit ouvrant par exemple, ou encore d'accès et démarrage mains libres, et puis le client n'aura le choix qu'entre cinq couleurs, là encore pour limiter les coûts.

Pas de compromis, mais pas de chichi pour un modèle produit en Slovaquie avec moteurs chinois. Cerise sur le capot, Citroën promet dès 2025 une version encore moins chère, prix net de 19.900 euros, mais avec une autonomie de 200 km.