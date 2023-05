Comment la Norvège est-elle devenue l'eldorado des voitures électriques ?

La Norvège est devenue en quelques années l'eldorado des voitures propres. Ainsi, en à peine 3 ans, le nombre de voitures branchées circulant sur les routes du pays a doublé. Bien loin des autres pays européens comme la France, où à peine 1% du parc automobile est électrique.

Il faut dire que les voitures propres y bénéficient de nombreux avantages. Cela va de l'exemption de taxes, aux stationnements en passant par les tarifs réduits pour les péages urbains, ou encore la possibilité d'emprunter les voies réservées aux bus et aux taxis.

Depuis des années l'État subventionne le passage à l'électrique dans un pays où l'or noir coule à flot. "C'est justement l'argent du pétrole qui nous permet cette transition et de favoriser l'accès à de plus en plus d'automobilistes" nous explique un député Norvégien. Ainsi, près de 3.000 bornes de recharges sont disponibles à Oslo, la capitale. C'est trois fois plus qu'à Paris.

Il y a un an, Paul, 52 ans a troqué son automobile diesel pour un modèle électrique. Avec à la clé une grosse ristourne de 25 % - soit plus de 14.000 euros d'économisés. De multiples subventions qui ont obligé l'État à mettre des freins, comme une taxe pour les véhicules les plus chers (au-delà de l'équivalent de 45.000 euros).

Paul, 52 ans, vient de troquer son véhicule diesel pour une voiture électrique. Crédit : Christophe Bourroux / RTL

Un grand constructeur tire déjà un trait sur le thermique

Malgré ce frein, les ventes restent élevées : plus de 8 modèles neufs sur 10. De Tesla à Mercedes, d'Audi à BMW, de Renault à Nissan, de Peugeot à Volkswagen, sans oublier les marques chinoises la Norvège est devenue le paradis de l'électrique pour les constructeurs.

Mais le pays est-il pour autant un laboratoire pour les autres pays européens ? Certains ont pris des décisions fortes. C'est le cas du coréen Hyundai, qui ne vend plus que des voitures purement électriques depuis le 1er janvier. "Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution logique" explique Thomas Rosvold, directeur général de Hyundai Motor Norway. En effet "ces dernières années les véhicules électriques représentaient déjà plus de 90 % de nos ventes, et des modèles comme la Ioniq 5 et le Kona Electric sont parmi les plus populaires du marché".

La Norvège qui se fixe un cap ambitieux : 100% de ventes de voitures électriques dès 2025. Soit 10 ans avant l'objectif fixé par l'union européenne !



Les courbes de progression des ventes. Crédit : Christophe Bourroux / RTL

