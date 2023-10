Depuis ce mercredi 4 octobre, la SNCF a ouvert ses ventes de billets pour les liaisons en TGV, Intercités et OuiGo pour les vacances de Noël. C'est le plus gros rush de l'année. L'an dernier, lors de cette séquence, la compagnie a écoulé 30 billets chaque seconde entre 6 heures et 8 heures. Soit quasiment 3 TGV qui se remplissent par minute. C'était visiblement du même ordre depuis 6 heures ce matin.

Comme l'an passé, le site et l'application SNCF Connect ont été rapidement saturés sous l'afflux des connexions, empêchant parfois l'achat de billets. "Le site et l’appli SNCF Connect rencontrent une affluence exceptionnelle depuis ce matin, bien au-delà des attentes. Les équipes sont mobilisées pour rétablir dès que possible un service de qualité", a précisé la SNCF à la presse.

Les voyageurs sont incités à acheter leurs billets de train le plus tôt possible car les prix augmentent au fil du remplissage des trains. Ce matin étaient disponibles les prix les moins chers. Ces prix les plus bas sont fixés lors des ouvertures des ventes. Et plus la date du voyage approche, plus ils augmentent.

Des prix opaques basés sur des dizaines de critères

Pour établir ses prix, la SNCF se base sur des dizaines de critères dont vous n'avez même pas idée. Le calcul est pour le moins opaque. La compagnie ne divulguera jamais exactement sur quoi elle se base. Tout juste sait-on qu'elle se base notamment sur les tarifs qu'elle a déjà pratiqués l'année passée et qu'elle ajuste selon ses taux de remplissage.

La SNCF observe aussi la concurrence. Les compagnies Trentitalia ou Renfe, par exemple. Elle regarde aussi les prix des avions sur le même tronçon et même les tarifs des loueurs de voitures. Toutes ces informations vont permettre de créer un tarif qui va lui-même augmenter en fonction de la demande, qui évolue de minute en minute depuis de matin. Voilà pourquoi le tarif de 8h11 ne sera probablement plus le même à 8h15.

L'ouverture des ventes reste un bon moyen de faire des économies pour les usagers. Environ 30% par rapport au tarif moyen, selon Trainline. Cela peut être un peu plus ce matin avec les tout premiers billets vendus. Jusqu'à 28 euros d'économie sur un Paris-Lyon vendu ce matin, par exemple. Tout comme ça peut être un peu moins si vous attendez quelques jours. Mais le mieux reste peut-être la carte Avantage qui permet d'avoir des tarifs bloqués en seconde classe jusqu'à la dernière minute.

De quoi est composé le prix d'un billet de TGV ?