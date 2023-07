L'inflation sur les billets d'avion poussent de nombreuses personnes à trouver des astuces pour payer moins cher. L'une de ces méthodes, popularisée par les réseaux sociaux, s'appelle le "skiplagging", qu'on peut traduire par sauter l'escale. Le site Géo en a détaillé le fonctionnement ainsi que les risques auxquels s'exposent les consommateurs. Le "skiplagging" consiste à réserver un trajet avec une correspondance mais de descendre dans la ville d'escale, et donc de ne pas aller à la destination finale.



Le quotidien belge Le Soir a pris un exemple concret pour illustrer l'intérêt de cette méthode. Un billet reliant Bruxelles à Ibiza, en Espagne, coûtait 225 euros début juillet. Mais il existe une autre solution plus économique : prendre un billet Bruxelles-Barcelone, avec une escale à Ibiza, pour 170 euros. Si vous descendez lors de votre correspondance à Ibiza, et que vous n'allez pas jusqu'à la destination finale (Barcelone), vous pratiquerez alors le "skiplagging".

Mais pourquoi une telle différence entre ces deux voyages ? Le prix d'un billet n'est en fait pas lié à la distance parcourue. Certaines compagnies aériennes vont par exemple préférer acheminer un maximum de passagers vers leurs "hubs", leurs grandes plateformes de correspondances, afin de réduire leurs coûts. La loi de l'offre et de la demande explique également ces différences de prix entre les vols directs et ceux avec correspondance.



Une pratique à risques

Le "skiplagging" est cependant une pratique risquée et controversée. Le "no show", le fait de ne pas se présenter pour un vol, prive de place un potentiel voyageur et engendre des pertes pour les compagnies aériennes. Elle a aussi un impact environnemental, puisque l'avion va voyager avec un passager en moins. De plus, il est impossible d'enregistrer un bagage si vous faites du "skiplagging". En effet, les bagages ne sont acheminés qu'à la destination finale et pas à la ville d'escale. Si vous désirez tout de même tenter votre chance, vous devrez voyager uniquement avec un sac à dos.

Les compagnies aériennes font désormais la chasse à cette pratique. Selon le site Milesopedia, les voyageurs pris en flagrant délit risquent de perdre leur compte fidélité, d'être interdit de vol sur la compagnie ou de devoir payer la différence du tarif perdu par l'entreprise.