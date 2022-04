Immobilier : les conseils de Stéphane Plaza pour aménager votre jardin ou balcon

Les tendances déco pour l'intérieur et l'extérieur sont très liées. Alors que nous nous efforçons de ramener la nature dans notre pièce de vie, le jardin, lui, prend des allures d'espace cosy avec des aménagements comme à la maison. Les courbes en décoration qui apportent douceur, fluidité ou paysage, qui laissent circuler les énergies, sont présentes partout. Elles créent une ambiance réconfortante et relaxante qui cassent les lignes strictes habituelles.

Elles sont utilisées comme idée de conception pour les allées de jardin, les pelouses, mais aussi pour le mobilier, les accessoires, les jardinières et même la taille des arbustes et des haies. Tout s'arrondit et ça fait très feng shui. Considérez votre jardin comme le prolongement de votre espace de vie intérieur. Votre terrasse ou votre cour, même petite, est une pièce supplémentaire. Il suffit de bien l'aménager pour qu'elle soit conviviale. En fonction de votre surface disponible, optez pour le très tendance mobilier modulable et toujours dans des matériaux durables, solides et écolos comme le bambou, le bois ou le rotin.

Encadrez le tout de jardinières élégantes, multipliez les pots d'aromates, ajoutez des guirlandes et des points de lumière pour une ambiance tamisée et finalisez le tout avec des tapis et des coussins spécial extérieur pour réchauffer l'atmosphère. Si vous souhaitez profiter de votre extérieur tout au long de l'année, vous pouvez investir dans l'installation phare du moment : la pergola bioclimatique, avec ses lames orientables.

Et pour les repas ?

Bien que nous soyons tous reconnaissants d'avoir à nouveau la possibilité de recevoir en intérieur, les cuisines au coins cuisines en plein air, sont plébiscités toujours. Elles passent par le barbecue ou un mini frigo, des zones de cuisson entièrement équipées avec rangements, au comptoir de bar, jusqu'au four à pizza. À vous d'organiser votre cuisine d'été mais attention, pour les balcons, consultez le règlement de copropriété et utilisez, si seulement il est autorisé, un barbecue électrique. Moins dangereux, il est obligatoire dans la plupart des cas.

Les jardins d'herbes et les potagers remportent cette année un franc succès. Si vous êtes débutant, il est conseillé de commencer par une petite zone de 1,50 mètres sur 2 ou par des jardinières si vous avez un balcon. Tout ce dont vous avez besoin est un endroit ensoleillé. Ce qui est génial avec les plantes aromatiques, c'est qu'elles sont très polyvalentes. Vous pouvez les faire pousser en pot, peu importe l'espace que vous avez. Dernière star du jardin en date : le mur végétal. Celui ci purifie naturellement l'air tout en étant décoratif. Ces systèmes de murs vivants sont souvent vendus en kit et peuvent agrandir ou réduire en fonction de la superficie disponible et du budget.

Si on n'a pas d'extérieur, les jardins ouvriers ou partagés se multiplient. Ces parcelles de terre d'environ 150 à 250 m2 sont implantées en zones citadines. Elles appartiennent à la commune, mais sont gérées par des associations. Leur objectif est de permettre aux familles de profiter des bienfaits d'un espace vert et de cultiver ses propres fruits et légumes en échange d'une petite contrepartie financière. Aujourd'hui, ce sont plus de 600 communes françaises qui ont adopté ce concept. Pour en bénéficier, il suffit de s'adresser à la mairie de votre ville.