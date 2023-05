Une famille anglaise doit payer 550 euros d'amende pour être partie en vacances au mauvais moment

Crédit : MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Paul et Jessica Benson ont décidé de partir en vacances au mois de septembre, par deux fois, en 2018 et 2022. Pour l'occasion, ils ont fait sécher les cours à leurs deux aînés, George et Ruby, qui sont au primaire. Ce qui a valu à la famille une amende de 480 livres.

Car au Royaume-Uni, les élèves n'ont pas le droit de partir se la couler douce en dehors des vacances scolaires. Sauf que la famille Benson a décidé de passer outre. Ils ont emmené leurs trois enfants à Disneyland en Floride. Tant pis si George et Ruby avaient école !



En effet, partir à cette période est beaucoup moins cher, se justifient les parents. Une économie de 8.000 livres sterling, soit une facture d'environ 4.000 livres pour cinq au lieu de plus de 12.000 livres. Selon les Benson, se rendre à l’étranger pendant les vacances scolaires est réservé aux riches.

Dans une interview au Daily Mail, ils expliquent trouver la sanction injuste. Jessica est infirmière en bloc opératoire et a donc du mal à poser des congés. Leur fils George a des très bons résultats en classe, et est donc peu impacté par ces vacances. Enfin, ils expliquent que ce ne sont pas les seuls à le faire… Déjà que, selon eux, on stigmatise leurs enfants à l’école comme s’ils avaient commis un acte "criminel".

Les professeurs de l'école primaire se sont plaints et Redcar, la ville où ils habitent dans le nord-est de l’Angleterre, leur a donné la fameuse amende de 480 livres. Mais face à leurs arguments, la municipalité réfléchit au bien-fondé de cette sanction.

