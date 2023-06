Vacances d'été : ces chefs d'entreprises qui ont réussi à recruter des saisonniers grâce à RTL

Hôtellerie, restauration, batelier... Au mois d'avril, la matinale de RTL avait mis en avant ces chefs d'entreprise en quête de main d'œuvre estivale dans un contexte de pénurie sur le marché de l'emploi. Alors que la saison s'apprête à commencer, la rédaction a organisé un droit de suite. Au total, 7 chefs d'entreprises pour 149 postes à pourvoir.

"Ça a fait mouche", s'exclame Anne Coupet au téléphone. Cette agricultrice cherchait 4 personnes pour ramasser des choux-fleurs dans le Pas-de-Calais. "On a reçu plein de CV, ceux d'étudiants, mais aussi ceux de retraités, du village et d'un peu plus loin, on va pouvoir commencer le ramassage sereinement", explique-t-elle.

Même engouement au club omnisports de Marseille où le patron a trouvé les 10 saisonniers qui lui manquaient, pareil à la Maison du Glacier à Bordeaux, ou encore à la société Batorama, qui propose des balades en bateau dans Strasbourg. "Pour nous, ça a été très positif, on a déjà des demandes pour l'année prochaine", confie Reynald Schaich, le patron.



L'hôtellerie toujours en difficulté

Il reste pourtant bien 40.000 postes à pourvoir d'ici l'été, d'après l'estimation du cabinet d'Olivia Grégoire, ministre du Tourisme, soit 4 fois plus qu'une année normale, avant la crise Covid. Un chiffre gonflé par l'hôtellerie restauration, particulièrement en difficulté.

Linda Hazi a bien trouvé 69 salariés pour renforcer les équipes de la dizaine d'hôtels du groupe Les Domaines de Fontenille cet été, mais il lui manque encore 31 postes. "Des femmes de chambre, des gouvernantes, des hôtes d'accueil, des managers de spa" détaille-t-elle. Et ce, dans toutes les régions, aussi bien en Normandie qu'en Provence, sur la côte basque ou encore sur l'Ile d'Yeu. Pour la partie hôtelière, c'est pire avec une cinquantaine de postes vacants et le risque de réduire les services et le nombre de couverts en haute saison.

