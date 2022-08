Vacances d'été : 6 aides pour vous aider à payer vos voyages

Crédit : Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Partir en vacances nécessite pour beaucoup d'amputer une partie des économies de l'année. Mais certaines aides existent et peuvent vous aider pour financer votre voyage, et ce, que vous soyez jeunes, seniors ou actif.

Tout d'abord, les jeunes de 18 et 25 ans ont à leur portée le dispositif "Départ 18:25". Ce dispositif aide à hauteur de 250€. Différentes situations sociales peuvent vous permettre d'accéder à cette aide, si vous êtes boursier, en service civique, bénéficiaire d'un contrat PACEA, si vous êtes suivis par l'aide sociale à l'Enfance ou encore si vous avez de petits revenus. Le plus simple est de se rendre sur le site du dispositif pour faire un test d'éligibilité.

Mais les seniors ont également le droit d'être aidé pour financer leur vacance. Le dispositif "Seniors en vacances" est destiné aux retraités non imposable, aux aidants professionnels de personnes âgées ou à toute personne aidant un proche âgé. Vous pouvez retrouver les détails de cette offre sur le site de l'ANCV.

Financer vos vacances en famille ... et celles de vos enfants

L'aide aux vacances familiale (AVF) est destinée à aider les familles les moins aisées à partir. Si vous êtes éligibles à l'AVF, le dispositif VACAF propose un choix de 3.600 campings et gîtes agrées VACAF qui met en avant des choix de séjours à un coût moins élevé. Pour ce faire, aller sur le site internet du dispositif pour voir l'ensemble du catalogue d'offres.

Cette aide est attribuée en fonction de plusieurs critères. Le quotient familial et la composition de la famille sont deux critères calculés par la CAF. Il faut avoir au moins un enfant à charge. Cette aide est destinée aux vacances en famille et varie en fonction de l'âge des enfants, chaque département a sa propre grille tarifaire. Il faut partir sur les périodes de vacances scolaires ou le week-end et la durée du séjour est déterminée par la CAF.

L'Aide aux vacances enfants, l'AVE, peut vous permettre de financer le voyage de vos enfants. Ce dispositif fonctionne peu ou prou comme l'AVF, il est basé sur votre nombre d'enfants, leur âge ainsi que votre quotient familiale. De même, l'organisme de vacance doit être labellisé par la CAF et le catalogue se trouve sur le site de la VACAF.

Le billet de congé annuel

Bien que méconnu, cette offre peut vous faire économiser une belle somme pour vos prochaines vacances. Utilisable une fois par an, cette offre mise en place par la SNCF vous permet de réduire le prix d'un aller-retour de 25 à 50%. "Elle est accordée aux salariés, aux demandeurs d’emploi, mais également aux retraités afin de partir en vacances à moindre coût", rappelle le site aide-sociale.fr.

La Bourse Solidarité Vacances

Les plus modestes peuvent bénéficier de la Bourse Solidarité Vacances (BSV) de l'Agence nationale des chèques-vacances (ANCV). Cette offre propose des séjours et des loisirs solidaires jusqu'à -70% du prix public. Sont éligibles ces personnes : les familles aux revenues modestes, les personnes aux chômages ou bénéficiant du RMI, les jeunes en situation de précarité, les personnes handicapées ... Pour découvrir le reste des conditions d'éligibilité, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ANCV.

