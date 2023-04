Vacances d'été : 5 conseils pour faire des économies

Les vacances d'été approchent à grands pas ! Beaucoup d'entre vous ont déjà commencé à planifier leur destination, mais le prix peut rapidement devenir un frein. Entre le logement et le voyage, la facture peut vite devenir très élevée. D'autant plus que les tarifs des billets d'avion continuent de grimper. Selon l'Aviation civile, ils ont encore bondi de 23,8% en mars dernier.

L'inflation devrait fortement impacter les vacances des voyageurs européens, qui ont décidé de délaisser le mois d'août cette année. Selon une étude d'European Travel Commission, 40% d'entre eux partiront du début au milieu de l'été, soit de juin à juillet, contre seulement 23% en août et septembre. En effet, pendant ces périodes creuses, les vacances coûtent beaucoup moins cher. La France et l'Espagne sont d'ailleurs les destinations privilégiées par les Européens interrogés par l'European Travel Commission. Arrivent ensuite l'Italie, la Grèce et l'Allemagne.

Pour vous offrir des vacances abordables, il est essentiel de les organiser vous-même sans passer par une agence de voyage. Voici nos conseils pour faire un maximum d'économies.

1. Soyez flexible sur vos dates

Les jours et horaires que vous choisissez pour partir en vacances peuvent modifier le prix de votre billet d'avion ou ticket de train. Tout le monde a envie d'être sur son lieu de vacances dès son premier jour des congés, ce qui crée une forte demande à certains moments : principalement le vendredi soir et le samedi matin. De même pour un retour le dimanche pour un week-end par exemple.

Au contraire, les mardi et jeudi sont généralement les jours les plus avantageux. À noter que le jour où vous commandez votre billet d'avion a également de l'importance. Pour profiter des meilleurs prix, réservez-le un mardi entre 00h et 6h. Autre astuce, le premier vol de la matinée reste en général le moins cher.

Soyez flexible, acceptez de partir un jour plus tard ou de faire une escale afin de bénéficier des meilleurs prix. Vous pouvez également envisager de poser vos congés en milieu de semaine. Pour les plus flexibles, partir en basse saison reste un moyen de réduire les coûts pour toutes les dépenses.

2. Prenez de l'avance

Plus vous tarderez à planifier vos vacances plus les places d'avion, de train ou d'hébergement sont réservées. Alors mettez-vous y le plus tôt possible. Au fur et à mesure, les prix vont grimper et la fluctuation peut être très rapide. Si vous êtes incertain, certains sites comme Booking proposent d'annuler gratuitement votre réservation, ce qui permet de s'assurer d'une place tout en restant attentif à une éventuelle meilleure offre.

L'idéal reste de réserver ses places sept mois à l'avance, même si cela peut sembler très tôt pour certains. C'est à ce moment que vous trouvez les billets les moins chers.

3. Évitez de vous faire "traquer" sur Internet

Tout appareil électronique dont vous pouvez vous servir pour réserver vos billets d'avion ou vos logements sont identifiés par une adresse IP. Les sites web sont capables de l'identifier et ainsi de déterminer à quelle fréquence vous les visitez. Alors, si vous effectuez plusieurs fois une recherche pour planifier vos vacances, ceux-là sauront que vous êtes susceptible d'acheter des billets.



Les prix augmenteront en alors fonction du nombre de recherches que vous effectuez, vous laissant croire que les prix vont continuer de flamber et qu'il faut réserver tout de suite. Cette techniques s'appelle l'"IP tracking". Pour éviter de vous faire avoir, pensez à supprimer vos cookies de votre ordinateur et de votre smartphone.

4. Ne négligez pas les newsletters et les alertes

De nombreux sites internet proposent régulièrement des bons plans qui pourraient vous intéresser. Mais, vous n'avez pas le réflexe de les consulter régulièrement. Ventes privées, codes promotion, "cashback", Voyagespirates, mais aussi les compagnies aériennes… En vous abonnant à leurs newsletters, vous recevrez toutes leurs offres dans votre boîte mail.



Si vous avez déjà choisi votre destination mais que vous voulez tenter d'obtenir des prix plus avantageux, créez une alerte email sur les sites de réservation de vols et d'hôtels pour recevoir les prix les plus bas.

5. Échangez vos appartements ou maisons

Certains sites vous proposent d'échanger votre appartement ou votre maison contre un/e autre le temps des vacances. Une alternative très intéressante pour faire des économies. La société française HomeExchange s'est spécialisée là-dedans. Le site catégorise votre bien afin de vous permettre d'échanger avec des appartements équivalents.



En France, Paris est la ville la plus demandée sur le site. Beaucoup de demandes se font également aux Pays-Bas ou au Portugal.

