Vacances d'hiver : comment organiser un séjour écologique ?

À cause des transports polluants et de la consommation d'énergie importante des logements, des équipements des stations comme les remontées mécaniques ou les dameuses, la montagne ne fait pas partie des destinations les plus écoresponsables. En pleine période de vacances scolaires, vous êtes surement tenté de combiner votre traditionnel séjour dans une station de ski et votre engagement écologique. Pour concilier les deux, RTL vous livre des conseils pour passer des vacances "green".

Les stations de ski sont très appréciées des Français à cette période de l'année, mais elles ont souvent un bilan carbone désastreux. Premières concernées par les conséquences du réchauffement climatique, elles souffrent de la raréfaction des chutes de neige à la montagne et la poudre blanche se fait de plus en plus rare l'hiver.

Des transports moins polluants

Pour faire ne sorte de ne pas amplifier ce phénomène, le premier point de vigilance est celui des transports. Ces derniers représentent plus de la moitié du gaz à effet de serre émis pendant votre séjour. Afin de limiter les dégâts, préférez les destinations les moins loin possibles et quand vous le pouvez, privilégiez des destinations accessibles en train, pour éviter de traverser le pays en voiture. Si votre véhicule vous est indispensable, pensez au covoiturage. Économique, cette solution vous permet aussi d'obtenir des réductions sur votre forfait de ski dans certaines stations.



Les stations de ski "vertes"

Écologiquement, toutes les stations ne sont pas logées à la même enseigne. Heureusement, elles sont identifiables par le label "flocon vert", attribué en fonction de vingt critères de préservation de l'environnement, dont notamment la gestion des ressources et des déchets, jusqu'aux transports non polluants qu'elle propose sur place. Actuellement, une vingtaine de stations, dont certaines très connues, possèdent ce label.

Pour le logement, privilégiez des logements économes en eau et en énergie, pensez à la manière dont il s'intègre dans la biodiversité environnante et en usant d'un chauffage peu carboné comme le bois de cheminée. Pour sélectionner le vôtre, vous pouvez utiliser GreenGo, une alternative responsable à Airbnb sur laquelle vous pouvez choisir les critères écologiques que vous voulez.

Le matériel d'occasion

Les sports d'hiver impliquent l'usage d'un équipement spécifique. Pour réduire votre impact environnemental, préférez la location de matériel si vous ne l'utilisez qu'une seule fois chaque année. Si vous tenez à en acheter, choisissez du matériel d'occasion qui existe en très bon état. Cela permet de réutiliser, et donc de ne pas surproduire des équipements qui ne servent pas souvent.

Autrement, si vous achetez chez Décathlon notamment, vous trouverez désormais un affichage environnemental, validé par l'agence de la transition écologique. La plupart des vêtements sont notés, avec une lettre entre A et E, qui vous indique l'impact sur l'environnement du produit choisi.

