publié le 27/10/2017 à 11:56

Le 22 juillet dernier, la SNCF profitait d'un grand week-end de départ estival pour lancer une enquête de terrain sur les attentes de ses usagers. Jusqu'au 15 septembre, près de 40.000 voyageurs se sont prêtés au jeu, sollicités par les fameux gilets rouges ou interrogés sur nternet. Les résultats viennent de tomber. Verdict : les Français veulent des trains plus à l'heure, des billets de TGV moins chers, plus de liaisons transversales et davantage de sécurité.



"Le thème sur lequel les usagers nous ont le plus, c'est la maîtrise du temps de parcours", confirme Stéphane Cherry, directeur de la communication externe à la SNCF. Et de poursuivre : "Neuf Français sur dix nous demandent de travailler et d'investir sur les sujets de la fiabilité et la régularité des trains ainsi que l'information". "On sait que pour une grande majorité des Français, les moyens de transport mis à leur disposition sont un élément clé pour choisir leur résidence principale", explique-t-il.

Pour donner satisfaction à ces doléances, la SNCF compte développer sa chaîne logistique ainsi que "des outils numériques qui vont permettre d'informer en temps réel". À partir du 8 décembre prochain, le site sncf.com va par exemple offrir une nouvelle approche du voyage en développant la mobilité.