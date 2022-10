INVITÉE RTL - Crise du cinéma : "Une place, c'est beaucoup trop cher", dit Anne Goscinny

La culture comme bouclier et comme support pour faire face aux difficultés de la vie. Cette belle idée a été défendue sur le plateau de RTL par Anne Goscinny, la romancière française qui gère aussi l'œuvre de son père, René Goscinny, auteur notamment des bandes dessinées d’Astérix, Lucky Luke, ou Iznogoud.

Mais l'accès à la culture doit aussi être facile et c'est bien pour cela qu'elle a critiqué le prix des séances de cinéma qui sont, d'après elle, hors de prix : "Aujourd'hui, une place de cinéma, c'est beaucoup trop cher. Pour 15 euros par mois, vous avez accès à des plateformes".

Elle a estimé que c'était bien là que résidait la première cause liée aux salles de plus en plus vides : "On dit beaucoup que les salles sont vides et désertées, et même s'il ne faut pas minimiser le problème du virus, je pense aussi que c'est très très cher", a-t-elle affirmé. "Il y a ici un vrai effort à faire pour que les gens recommencent à avoir envie d'aller au cinéma et n'aient pas à arbitrer entre une place, une paire de baskets ou un restaurant".

