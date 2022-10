Procès du crash du Rio-Paris : les secrets des boîtes noires, les mouchards de nos avions

Le sujet du jour. Dix-sept kilogrammes, de forme rectangulaire et habillé d'une couleur orangée, voilà tout de l'objet clé du tristement célèbre vol AF 447. Lundi 10 octobre 2022 débute le procès du crash Rio-Paris, qui avait coûté la vie à 228 personnes le 1er juillet 2009, au milieu de l'Atlantique.

Tout repose donc sur ces petits objets, plus communément appelées "boîtes noires". Pendant près de deux ans, ces calculateurs de vol ont sombré avec l'épave, à 3.900 mètres de fond dans l'océan. Le dispositif est tel qu'il résiste à tous les accidents et permet d'expliquer 90 % des catastrophes aériennes.

Aujourd'hui, ce sont les derniers témoins de l'accident. Ces contenants disposent des données du vol, y compris les conversations avec le cockpit, des discussions entre les pilotes, des communications avec l'équipage, des bruits d'ambiance dans l'avion. Éléments cruciaux pouvant déterminer les causes du drame aérien.

Ce dispositif indispensable va être mis à contribution lors du procès au cours duquel la compagnie Air France et Airbus sont à la barre.

Pourquoi on en parle ? Comment sont fabriquées ces boites noires pour résister à de tels crashs ? Comment sont-elles exploitées ? Que contiennent-elles ?



Citation. "À partir d'un moment où il y a un choc, les boîtes noires ne vont émettre que pendant quelques semaines, peut-être un ou deux mois. Il faut qu'on passe avec un bateau, un sous-marin qui va naviguer pas loin de la boîte noire et qui va pouvoir l'écouter pour essayer de la retrouver. Dans le cas du crash Rio-Paris où on a une zone aussi grande que l'Atlantique, il va falloir retrouver la zone d'origine et se dépêcher d'envoyer des bateaux pour passer dans les quelques semaines qui suivent l'accident, en espérant pouvoir la récupérer. C'est pour ça qu'on a mis deux ans avant de retrouver la boîte noire du Rio-Paris", explique Xavier Tytelman, expert et consultant aéronautique.

