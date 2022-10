Taxe foncière : vous n'avez plus que quelques heures pour la payer au guichet

Si vous ne souhaitez pas régler votre taxe d'habitation en ligne par carte bancaire, il ne vous reste plus que quelques heures (jusqu'à 23 h 59 ce lundi 17 octobre) pour vous rendre, muni de votre avis d'impôt, dans le centre des finances publiques le plus proche de chez vous ou bien chez l'un des buralistes partenaires du "paiement de proximité". Autre solution, si vous avez le RIB du service des impôts dont vous dépendez, il est encore temps de réaliser un "virement instantané".

Pour les personnes ayant l'habitude de renvoyer le petit coupon adressé en même temps que leur facture, nommé titre interbancaire de paiement, avec un RIB ou un chèque correspondant au montant de leur impôt à leur caisse d'encaissement, c'est la date de réception qui fait foi. Il est donc trop tard pour utiliser ces solutions.

En revanche, il est encore possible d'opter pour le paiement en ligne (ou télépaiement). Celui-ci est ouvert jusqu'au mercredi 22 octobre à 23 h 59. Le prélèvement sera alors effectué à partir du 27 octobre. Et pour éviter le stress des paiements en dernière minute, il est possible de mensualiser ses paiements à tout moment sur le site impots.gouv.fr.

