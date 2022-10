Taxe d'habitation 2022 : peut-on me la réclamer si je ne la payais plus l'an dernier ?

Depuis 2020, la taxe d'habitation est progressivement supprimée pour de nombreux foyers français. Mais après avoir été exonéré de cet impôt en 2021, il est néanmoins tout à fait possible de devoir le payer en 2022.

Le paiement de la taxe d'habitation est notamment calculé en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) de chaque contribuable. Il est indiqué sur le dernier avis d'imposition reçu à la fin du mois de septembre. Une personne seule, sans enfant, est ainsi libérée totalement de cet impôt si son RFR ne dépasse pas 28.150 euros, tandis qu'un couple sans enfant sera exonéré totalement à partir de 44.830 euros.

Si un contribuable a bénéficié d'une augmentation de salaire et a donc vu son revenu fiscal de référence rehaussé, il est tout à fait possible qu'il se voit être dans l'obligation de payer la taxe d'habitation en 2022, et ce, malgré une première exonération en 2021.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info