Taxe d’habitation : qui sont les contribuables qui vont continuer de la payer ?

La taxe d'habitation connait des changements pour l'année 2023. Depuis le 1er janvier, tous les Français en sont exonérés pour leur résidence principale. L'exonération s'est échelonnée sur cinq ans, d'abord pour les foyers les plus modestes et ensuite pour les autres : 30% de baisse en 2021, 65% en 2022 et donc en 2023, l'exonération totale.

Cependant, tout changement arrivant avec son lot d'exceptions, certains contribuables doivent continuer à la payer. Cela concerne notamment les résidences secondaires. Les propriétaires d'un bien mis en location ou d'un logement vacant doivent également continuer à s'acquitter de la taxe d'habitation.

Selon les Échos, 34 millions de propriétaires sont concernés. Si vous êtes concerné, vous devez vous déclarer en vous rendant sur votre "Espace particulier" sur le site impots.gouv.fr. Ensuite, cliquez sur "Gérer mes biens immobiliers".

