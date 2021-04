Taxe d'habitation : qui doit la payer en 2021 ?

publié le 10/04/2021 à 06:06

Après une longue décroissance, la taxe d'habitation a finalement été supprimée pour 80% des foyers français en 2020, comme le promettait le chef de l'État Emmanuel Macron. Pour les 20% restants, certains d'entre eux peuvent rejoindre les premiers et ne pas la payer en 2021. Les autres bénéficieront d'une diminution progressive. Cette taxe continue de décroître progressivement jusqu'à sa suppression définitive. "Nous avons promis de supprimer la taxe d'habitation pour tous les Français d'ici 2023, elle le sera", assurait Bruno Le Maire, au micro de RTL.

Le gouvernement a mis en place un simulateur en ligne afin de savoir si vous allez payer ou non la taxe d'habitation en 2021 et, le cas échéant, pour connaître son montant. Il faut simplement, pour le remplir, renseigner le revenu fiscal de référence en 2019 et le nombre de parts fiscales.

Le simulateur du gouvernement vous indiquera alors si vous pouvez, ou plutôt "vous devriez", bénéficier de la suppression totale de la taxe d'habitation de votre résidence principale. Sinon, vous avez toujours droit à une exonération totale de votre taxe d'habitation en 2021.