Taxe abri de jardin : qu'est-ce que c'est, comment la calculer ?

L'été est là, l'occasion de profiter de son extérieur si vous avez la chance d'en avoir un. Pour ceux qui comptent profiter de leurs vacances pour l'aménager, sachez que si vous souhaitez faire construire un abri de jardin, une véranda ou même une piscine, vous devrez payer une taxe. Voici ce que vous devez savoir.

La taxe d'aménagement est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable), indique le site du service public. Elle concerne tous les aménagements de plus de 5 mètres carrés et d'1m80 d'hauteur



Le montant de la taxe est calculé selon la formule suivante : (surface taxable x valeur forfaitaire x taux communal ou intercommunal) + (surface taxable x valeur forfaitaire x taux départemental). Pour certains types d'aménagement ou d'installation, il existe des montants spécifiques : 200 euros par mètre carré de piscine et 10 euros par mètre carré de surface de panneau par exemple. Pour s'y retrouver, un simulateur est disponible.

Attention, chaque année, le 1er janvier, les tarifs au mètre carré de surface de construction sont actualisés. En 2021, les taux ont été revus à la hausse.