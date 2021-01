Taxe "abri de jardin" : pourquoi elle devrait augmenter en 2021

publié le 04/01/2021 à 06:45

Elle est appelée taxe "abri de jardin". Pourtant, elle doit être payée lorsque l'on aménage une construction de plus de 5 mètres carrés et d'1m80 de hauteur, et que l'on demande donc, à cet effet, un permis de construire. Cabane, véranda, cave, garage, piscine... La taxe d'aménagement devrait augmenter pour l'année 2021 d'1,1 %, selon Le Télégramme.

En janvier 2020, la taxe "abri de jardin" avait connu une augmentation de 0,8 %, une hausse constante depuis 2017. Ainsi, en 2021, il faudra probablement s'acquitter de 869 euros en Île-de-France et 767 euros dans le reste de la France contre 860 euros et 759 euros en 2020.

En effet, l'évolution de la taxe d'aménagement est calculée en fonction de l’indice du coût de la construction du dernier trimestre de l’année précédente. Or, ce dernier a connu une augmentation de 1,1 % fin 2020. Un simulateur en ligne est disponible pour connaître tous les montants et les conditions de paiement.