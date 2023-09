SNCF : Ouigo va mettre en vente 100.000 billets à 10 euros

Ouigo fête ses dix ans cette année. Pour l'occasion, la filiale à bas prix de la SNCF va mettre en vente des billets de trains et de TGV à petits prix. Même si des offres spéciales ont toujours lieu lors de la rentrée, pour leur anniversaire, 100.000 billets feront l'objet d'une vente flash avec des prix affichés à 10 euros. Il faudra pourtant être très réactif puisque cette offre ne sera disponible que 48 heures, les 6 et 7 septembre prochains.

De plus, 100.000 billets supplémentaires seront affichés à des prix allant de 16 à 19 euros. Si les premiers arrivés seront les premiers servis, il sera possible de réserver des trains du 11 septembre au 9 décembre 2023 inclus. Il faudra se rendre sur le site de Ouigo ou sur l'application SNCF Connect pour bénéficier de cette promotion. Lyon, Bordeaux, Marseille... La SNCF promet que plus de 50 destinations en France seront disponibles à l'achat.

