À partir de ce mardi 14 décembre, il sera possible de voyager entre Paris et Vienne dans un train de nuit. Un voyage de plus de 14 heures. Dans la nuit de dimanche à lundi, c'est la ligne Paris-Tarbes-Lourdes qui a repris du service dans le cadre du projet du gouvernement de relancer une dizaine de lignes de nuit d'ici 2030. RTL y était pour tester ce nouveau projet.

Le voyage a été extrêmement confortable. Les rames sont rénovées et modernes, loin des anciens trains de nuits que l'on connaissait il y a quelques années. L'avantage est d'arriver dès le petit matin en gare de Lourdes avec le soleil qui se lève au dessus des montagnes. Un spectacle incroyable.

Tous les passagers ont été d'ailleurs conquis par ce format et par ce qu'ils ont vu à l'arrivée. Ils sont par ailleurs très contents de pouvoir commencer la journée directement en sortant de ce Paris-Tarbes-Lourdes.

Tornades aux États-Unis - Le bilan des morts est toujours provisoire après le passage d'une série de tornades vendredi. Au moins 94 morts sont à déplorer, la plupart dans le Kentucky. Les habitants sont sous le choc.

Coronavirus en Angleterre - Boris Johnson se dit inquiet de la situation sanitaire du pays et craint un raz-de-marée du variant Omicron. La campagne de vaccination de la 3ème dose a été avancée d'un mois.

Diplomatie - Emmanuel Macron est en déplacement en Hongrie ce lundi 13 décembre. Il doit déjeuner ce midi avec le Premier ministre Viktor Orban, qu'il a lui-même qualifié d'opposant politique la semaine dernière.