Semaine de 4 jours à 32 heures : est-ce possible pour tous ?

Le sujet du jour. Travailler plus longtemps, c’est ce que défend le gouvernement avec la réforme des retraites. Mais alors pourquoi ne pas travailler différemment ? Déjà lancée dans un certain nombre d’entreprises en France, la semaine de 4 jours fait débat à nouveau en parallèle d'expérimentations menées par des agents publics.

Cette réforme est parfois accompagnée d’une modification du temps de travail avec un passage à 32 heures. Une idée défendue par certains syndicats, comme la CGT ou certains partis comme Europe Écologie Les Verts. En Belgique, les fonctionnaires et les salariés peuvent désormais demander à travailler sur 4 jours par semaine. À prendre en compte bien-sûr, ce sont 4 jours sans réduction du temps de travail. Faut-il alors repenser aussi la durée du temps de travail ?

Pourquoi on en parle ? Travailler autrement, est-ce possible ? Est-ce le bonheur assuré ? Est-ce que les entreprises y trouvent aussi leur compte ? Est-ce l’avenir pour les salariés ?

Analyse. "Il y a la question de l'organisation du travail, qui renvoie à la faisabilité technique, et il y a la question du modèle productif. Selon le type d'activité économique, est-ce que c'est aussi possible ? Il faut payer combien ? Si c'est travaillé 32 heures et payé 35 heures, je n'ai pas fait le sondage, mais à mon avis, il y aurait une très forte majorité de Français qui serait favorable. La question, c'est qui paye les 3 heures de différences ?", explique l’économiste Bertrand Martinot.

