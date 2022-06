Seconde main : comment Emmaüs est-il devenu le roi des bons plans ?

0,5 euro pour un livre, 2 euros pour une robe ou encore 30 euros pour un canapé ! Pour des milliers de Français, Emmaüs est aujourd’hui devenu synonyme de bons plans pour s’acheter des vêtements ou décorer son logement. Livres, bijoux, vaisselles, meubles, habits, jouets, on y trouve tout. Les Français s’y bousculent et y ont dépensé plus de 13 millions d’euros en 2019, car Emmaüs est devenu un pro de la récup’, aux méthodes surprenantes.

C’est en 1949 qu’Emmaüs voit le jour afin de venir en aide aux exclus et aux plus démunis et c’est avec l’appel lancé par l’abbé Pierre lors du terrible hiver glacial de 1954 que l’association se fait vraiment connaitre. Soixante-dix ans plus tard, ce mouvement est un acteur majeur de l’action sociale avec 115 communautés à travers toute la France.

Quelles sont les techniques des Compagnons pour dénicher à coup sûr les meilleures affaires dans vos greniers. Comment s’y prennent-ils pour gagner autant d’argent, en affichant des prix aussi bas ?

Plus surprenant encore, le mouvement Emmaüs veut maintenant marcher sur les traces d’Amazon ou du Boncoin, en se lançant dans le commerce en ligne de produits d’occasion. Les affaires tournent. Sur son site, les clients dépensent deux fois plus qu’en magasin. Et surprise, au sein des centres Emmaüs, tout le monde ne voit pas d’un bon œil l’arrivée du numérique dans les affaires des chiffonniers les plus célèbres de France.

