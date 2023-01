Retraites : le service militaire rapporte-t-il des trimestres ?

En calculant leurs droits pour la retraite, les Français redécouvrent leurs parcours et se posent de nombreuses questions. Quand puis-je partir à la retraite ? Qu'est-ce que la réforme annoncée change pour moi ? Mes enfants me permettent-ils de gagner quelques trimestres ? Qu'est-ce qu'une carrière longue ? Pour faire le point sur toutes les particularités de ce système souvent opaque et complexe, RTL mobilise sa rédaction pour répondre à toutes vos questions.

Ce 18 janvier 2023, une journée spéciale est dédiée à vos questions et nos réponses. Vous pouvez d'ailleurs continuer à poser vos questions, nous expliquer vos situations personnelles et nous essayerons d'y répondre à l'antenne et sur RTL.fr. Pour envoyer vos questions, c'est tout simple : expliquez votre cas (carrière, âge, situation familiale...) et interrogez la Brigade RTL à l'adresse mail suivante : brigade@rtl.fr.

Aujourd'hui, un auditeur nous a posé une question relative au service militaire.

Question : "En plus de travailler plus longtemps depuis la nouvelle réforme, il paraîtrait que le service militaire, imposé par l'État à l'époque, n'octroyait plus de trimestres pour la retraite. Est-ce exact ?"

Réponse de RTL : "C’est faux, le service militaire compte toujours dans le calcul de votre retraite. 90 jours de service donnent droit à 1 trimestre, avec une limite de 4 trimestres par années civile. Ça ne change pas dans la reforme et cela peut vous permettre de partir plus tôt avec le dispositif carrière longue.

Bien souvent, le service militaire n’apparait pas dans le relevé de carrière fait sur les sites "info retraite" par exemple. Pas d’inquiétude, il suffit de demander ce document auprès du centre des archives du personnel militaire de Pau (CAPM)."

Pour aller plus loin

Si vous avez effectué votre service militaire ou avait été objecteur de conscience, vous pouvez retrouver de nombreux détails sur le site info-retraite.fr. Vous y trouverez les conditions précises, quelques exceptions et des informations en plus sur certaines retraites complémentaires.

