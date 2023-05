Quels fruits et légumes de saison manger au mois de mai ?

Côté légumes, on est en pleine saison des asperges. Et qui dit fruits et légumes de saison dit : des prix raisonnables. Si vous cherchez des produits dont les prix baissent, l'asperge a perdu 30% en un mois. On est passé de 14-15 euros à 10 euros le kilo. Il y a une très bonne production. Il faut en profiter en ce moment. Pour les choisir, la pointe doit avoir les écailles bien serrées. Et à l'autre bout, le talon doit être légèrement humide. s'il est sec, c'est qu'elle a été cueillie il y a longtemps. Donc brillante et bien droite... Avec une mayonnaise et des oignons frais, c'est parfait. Ou les vertes juste poêlées avec de la feta, on se régale.



Le fenouil est à 5 euros le kilo au détail, ce n'est pas cher. Regardez son plumet. S'il est bien vert, c'est un signe de fraîcheur. Un produit de saison ça se sent. Si ça ne sent rien, c'est mauvais signe... Pour le fenouil, si les feuilles sentent le pastis, l'anis c'est tout bon. Sinon, vous avez en ce moment des petits pois, des artichauts, du cresson, des épinards ou des radis.

Profitez de la fraise

On est en pleine saison de la fraise. La gariguette coute 20% moins cher qu'il y a un mois. On est passé en rayon de 16 à 12 euros le kilo en moyenne. Et dans 10 jours, on va avoir les premières cerises. Cette année, il n'y a pas eu de gel, on sera dans une bonne année de production. Les premières seront assez chères, la pleine saison sera la fin du mois de mai et en juin.

À éviter en mai

Vous allez en voir assez vite, je vous les déconseille : la pêche, l'abricot, qui ne seront pas forcément très sucrés. Il faut attendre juillet. Les premiers viennent de loin, d'Espagne, donc sont cueillis très fermes pour voyager. Même chose pour les melons, ce sont des fruits d'été. Tout comme la prune. La saison de la prune, c'est en été, début juillet, mais en ce moment, on trouve des prunes d'Afrique du sud. Elles ont fait 5 semaines de bateau pour arriver jusqu'à nous, en chambre froide.



Une façon simple de lutter contre le réchauffement climatique

En fait, acheter des produits de saison, c'est une façon très simple de lutter contre le réchauffement du climat, car ça revient à éviter des milliers de kms en camion, en cargo. Et surtout : regardez le pays d'origine. Il y a en ce moment, des asperges vertes qui viennent du Pérou, des pommes du Chili... Après on dit que les fruits aujourd'hui ne sont plus bons et hors de prix. C'est faux, il faut juste attendre la saison.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info