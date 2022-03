Qu'est-ce que le "PIN Online", qui va simplifier le paiement sans contact ?

Tous les paiements se feront bientôt sans contact, ou presque. Actuellement, le paiement sans contact permet de payer des somme inférieures à 50 euros. Pour des montants supérieurs, le client est obligé d'insérer sa carte et d'entrer son code secret. Une perte de temps pour l'utilisateur mais aussi le magasin. Le "PIN Online" devrait permettre de gagner de précieuses minutes.

Comment cela va fonctionner ? Pour les achats de moins de 50 euros, rien ne changera. Au-delà, la carte pourra simplement être posée sur le terminal de paiement et le code devra être tapé directement. En résumé, il ne sera plus obligatoire d'insérer sa carte bancaire et d'attendre.

Cette fonctionnalité est déjà utilisée dans les taxis parisiens G7, pour les détenteurs d'une carte bancaire qui fonctionne sur le réseau CB et sur Visa et Mastercard. Une application, qui devrait voir le jour dans quelques années, pourrait généraliser ce type de paiement à toutes les cartes. Pour rappel, en 2021, 57 % des transactions ont été réalisées sans contact.