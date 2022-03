Prix du carburant : de quelles aides pouvez-vous bénéficier ?

Depuis plusieurs mois, les prix du carburant s'envolent et atteignent régulièrement de nouveaux records, dans le sillage des cours du pétrole, en raison de la guerre en Ukraine. La barre des deux euros le litre est sur le point d'être franchie, tout un symbole et un sacré trou dans le porte-monnaie des Français. Des mesures compensatoires ont dores et déjà été annoncées.

Tout d'abord, le barème de l'indemnité kilométrique sera relevé de 10% à partir d'avril. Pour y prétendre, il sera nécessaire d'opter pour le régime des frais réels déductibles sur votre déclaration de revenus. La mesure devrait concerner environ 2,5 millions de gros rouleurs, ces professions qui sillonnent les routes de France pour effectuer leur métier comme les infirmier(e)s ou aux aides à domicile, entre autres.

En moyenne, le gain sera de 150 euros par personne et par déclaration d'impôt, un montant qui pourra largement varier en fonction de la puissance fiscale de votre véhicule et du nombre de kilomètres parcourus durant l'année.

Remise à la pompe chez Total

Le 9 février dernier, Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies, a annoncé sur RTL une remise à la pompe dans ses stations situées en zone rurale. 5 euros seront déduits pour un plein de 50 litres de carburant et 2 euros pour 20 litres, dans les 1.150 stations-services du groupe situées en zones rurales, dans des communes de moins de 6.000 habitants et les axes qui les relient ainsi que 200 stations-services d'Outre-Mer. Cette déduction de 10 centimes par litre est effective en caisse depuis le 14 février pour trois mois.