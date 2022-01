Impôt sur le revenu, taxe foncière… les prochaines échéances fiscales de 2022

Chaque année, c'est la même histoire. Il faut se replonger dans la paperasse et veiller à ne pas faire le moindre écart ou de s'y prendre trop tard, au risque de payer des pénalités de retard.

En 2022, le service en ligne de déclaration des revenus ouvrira le 7 avril 2022. L'impôt sur le revenu est certes prélevé automatiquement mais il est quand même nécessaire de déclarer ses revenus de l’année passée sur le site du gouvernement. Selon votre département la date limite de rendu varie : 25 mai pour les départements allant de 01 à 19, 31 mai pour ceux entre le 20 et le 54 et enfin jusqu'au 7 juin pour ceux de 55 à 976.

Ceux qui opteraient pour la version papier ont jusqu'au 19 mai pour déposer leur déclaration de revenus. Après quoi, les avis d'imposition 2022 devraient être envoyés au cours du mois de juillet.

Taxe foncière et taxe d'habitation

À cause de l'inflation, la taxe foncière devrait connaître une nouvelle augmentation en 2022, à hauteur d'au moins 3,4%. Pour connaître la hausse réelle de cette taxe, il vous faudra attendre le 22 août, date à laquelle votre avis de taxe foncière sera disponible en ligne. Pour les paiements non-dématérialisés, la date limite est fixée au 13 octobre. Les paiements dématérialisés bénéficieront de six jours de plus pour la payer, soit jusqu'au 19 octobre.

Avant sa suppression totale en 2023, la taxe d'habitation concerne toujours 20% des foyers français cette année. L’avis de taxe d’habitation sera mis en ligne le 1er octobre. Comme pour la taxe foncière, la date limite pour les paiement non-dématérialisés intervient un peu plus tôt (15 novembre) que les paiements dématérialisés (21 novembre).